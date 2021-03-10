Ростовская область - в десятке по выявляемости взяткодателей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Да не оскудеет рука дающего: Ростовская область в десятке по выявляемости взяткодателей. Рейтинг составлен Генпрокуратурой. Первое место у Москвы. Наш ближайший сосед Краснодарский край уместился на шестой строчке рейтинга. Ростовская область заняла восьмое место.

Что это значит? В регионе хороша поставлена работа правоохранительных органов или можно говорить о большом количестве коррумпированных должностных лиц на местах? Какова природа взятки? Что можно считать подарком и можно ли, по мнению тех, кто борется с коррупцией, ее окончательно победить?

На все эти вопросы постараемся ответить в эфире программы «Тема дня» с помощью наших экспертов. Говорим с представителем регионального Следственного комитета Александром Яковлевым, уполномоченным по правам предпринимателей в Ростовской области Олегом Дерезой, руководителем пресс-службы ГУ МВД по РО Константином Розиным и психологом Полиной Шаповаловой.

Сегодня в 17:03 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) обсудим рейтинг составленный Генпрокуратурой. Подключайтесь к нашему разговору и звоните в прямой эфире по телефону: 333-25-22

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