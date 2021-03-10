Ограничения ввели в Ростове-на-Дону для автомобилистов

Ростовским водителям советуют заранее продумывать маршрут движения, чтобы не угодить в пробку
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице изменилась схема движения транспорта в разных районах города. Временные ограничения связаны со строительством и ремонтными работами. Ростовчане будет ездить по-новому уже в среду, 10 марта.
- Проезд будет ограничен на Казахской от Чистопольской до Беломорского, на улице Фурмановской, на Мадояна от Доватора до Малаховской, на Всесоюзной в районе дома № 166 до Малиновского, на Нагибина до Мартовитского, а также на Нариманова на участке от Погодина до Марксистского. Специалисты снимут ограничения на этих участках 30 июня, - сообщили в ростовском департаменте транспорта.
Автомобилисты не должны превышать скоростной режим до 40 километров в час, проезжая по Мурлычева до Советской, Вавилова от Таганрогской до Иловайской, 40-й линии от Ереванской до Вити Черевичкина.
Водители грузовиков больше не смогут въезжать на улицу Полевую со стороны Пестеля, а также на Чемордачку со стороны дома № 73.
КОНКРЕТНО
Где не смогут останавливаться автомобилисты с 13 марта:
- Большой Садовой от дома № 40 до Будённовского (с южной стороны);
- Шаумяна от дома № 27 до Будённовского (с северной стороны);
- Журавлёва от Суворова до Пушкинской (с восточной стороны);
- Петровская до дома № 25/167 на Журавлёва (с восточной стороны);
- Фрунзе от Тимирязева до Стадионной (с северной стороны);
- Восточная от Крепостного до Нахичеванского (с южной стороны);
- Тимирязева до Будённовского (с южной стороны);
- Каяни от дома №10 до дома № 8;
- Верхненольной (с восточной стороны).
В департаменте транспорта уточнили, что стоянка машин будет запрещена на Журавлева от Пушкинской до дома № 47.
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