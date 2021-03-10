«Изверг сказал, что добьет»: донские волонтеры спасли пса, которого истязал работник шиномонтажной мастерской

Волонтеры спасли пса от жестокой расправы: Фото: предоставлено приютом для животных "Святобор"

В городе Шахты (Ростовская область) волонтеры спасли дворнягу от жестокой расправы. Как рассказали активисты в своих группах в социальных сетях, происшествие случилось на окраине города. К зоозащитникам обратилась сотрудница придорожного кафе. Она сообщила, что рядом с общепитом живет добрый и ласковый пес. Но он почему-то не понравился сотруднику шиномонтажной мастерской

- Он постоянно избивает кобеля, и вчерашний вечер не был исключением. Еле отбила собаку. Но сегодня я отработала смену и уехала домой, и за собаку заступиться будет некому. Этот изверг сказал, что добьет пса, - сообщила горожанка волонтерам.

Активисты не смогли остаться в стороне, и в этот же день прибыли на место и забрали собаку.

Волонтеры дали собаке кличку Марик. Зоологи, работающие в группе волонтеров, говорят, что собачка - совершенно беззащитная. Она трогательно смотрит в глаза и тянется к человеку, несмотря на предыдущие избиения. Сейчас волонтеры ищут семью спасенному псу.

Тем временем в шахтерском городе Гуково активисты пытаются помочь местной жительнице, которая держит во дворе несколько десятков собак. Пенсионерка живет в доме без отопления и газа, в приют для пожилых она ехать не хочет, свою пенсию она тратит на дворняг. На днях волонтеры доставили корм для собак и договорились о помощи пенсионерке с местной администрацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовской области спасли щенка, который угодил в 50-метровый карьер

Чтобы достать четверолапого, потребовалась помощь альпинистов (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.