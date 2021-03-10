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«Изверг сказал, что добьет»: донские волонтеры спасли пса, которого истязал работник шиномонтажной мастерской

Свидетельница уверяет, что мужчина жестоко издевался на животным на протяжении длительного времени
РЕПИНА Елена
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Волонтеры спасли пса от жестокой расправы: Фото: предоставлено приютом для животных "Святобор"

Волонтеры спасли пса от жестокой расправы: Фото: предоставлено приютом для животных "Святобор"

В городе Шахты (Ростовская область) волонтеры спасли дворнягу от жестокой расправы. Как рассказали активисты в своих группах в социальных сетях, происшествие случилось на окраине города. К зоозащитникам обратилась сотрудница придорожного кафе. Она сообщила, что рядом с общепитом живет добрый и ласковый пес. Но он почему-то не понравился сотруднику шиномонтажной мастерской

- Он постоянно избивает кобеля, и вчерашний вечер не был исключением. Еле отбила собаку. Но сегодня я отработала смену и уехала домой, и за собаку заступиться будет некому. Этот изверг сказал, что добьет пса, - сообщила горожанка волонтерам.

Активисты не смогли остаться в стороне, и в этот же день прибыли на место и забрали собаку.

Волонтеры дали собаке кличку Марик. Зоологи, работающие в группе волонтеров, говорят, что собачка - совершенно беззащитная. Она трогательно смотрит в глаза и тянется к человеку, несмотря на предыдущие избиения. Сейчас волонтеры ищут семью спасенному псу.

Тем временем в шахтерском городе Гуково активисты пытаются помочь местной жительнице, которая держит во дворе несколько десятков собак. Пенсионерка живет в доме без отопления и газа, в приют для пожилых она ехать не хочет, свою пенсию она тратит на дворняг. На днях волонтеры доставили корм для собак и договорились о помощи пенсионерке с местной администрацией.

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