В Ростовской области медики за сутки провакцинировали против коронавируса более двух тысяч человек

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области продолжается массовая вакцинация людей против смертельно опасной коронавирусной инфекции. Прививки сделали уже и 95 384 человека, их которых за минувшие сутки - 2 186 человек.

- Препарат дважды получили 39 497 человек. Все эти люди завершили вакцинацию, - сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Сейчас на Дону пациенты получают препарат «Спутник V», разработанный московскими учеными центра имени Гамалеи.

Желающим сделать прививку необходимо заранее записаться через регистратуру. В назначенный день нужно приехать в поликлинику, где терапевт предварительно проведет опрос о состоянии здоровья. Пациентов будут спрашивать о хронических заболеваниях, перенесенных инфекциях и прочем. При обращении в мобильный пункт прививку могут поставить сразу после беседы с врачом.

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