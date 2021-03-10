Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко потребовал сделать перерасчет за вонючую воду

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко обратил внимание на проблему качества воды. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Жители разных районов Ростова с февраля страдают из-за вонючей воды, которая течет из кранов в квартиры. Люди массово отказываются пить эту воду, готовить еду и даже стирать в ней вещи. Глава администрации города обратил внимание на проблему и порекомендовал «Ростовводоканалу» пересмотреть начисленные платежи.

- Нужно было гораздо раньше запускать установку по очистке воды, - цитирует 1rnd.ru сити-менеджера Алексея Логвиненко.

Руководителю объяснили, что вода приобрела неприятный запах рыбы и позеленела из-за водорослей, которые активизировались гораздо раньше положенного срока. Сотрудники компании просто не смогли предугадать природную аномалию, поэтому не успели вовремя запустить установку по очистке воды.

Представители «Ростовводоканала» пообещали запустить оборудование к концу текущей недели.

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