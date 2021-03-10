Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 марта 2021: многокилометровые заторы сковали город

Пробки образовались сразу в нескольких районах города. Фото: yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 10 марта 2021: ситуация на дорогах. Рассказываем, какие участки лучше объехать прямо сейчас.

По данным «Яндекс.Карты», проезд затруднен сразу на нескольких улицах в Октябрьском районе. В пробке стоят водители на улице Вавилова в направлении площади 2-й Пятилетки. От технологического переулка затор растянулся по Площади 2-й Пятилетки, продолжился на Шеблдаева до Подъездной улицы. Кроме того, парализован проезд на улице Немировича-Данченко от Площади 2-й Пятилетки до улицы Ларина.

Пробка образовалась и на улице Таганрогской. В сторону Дачной транспортный затор растянулся от Гагринской улицы до пересечения с Дачной. В обратном направлении проезд парализован от Вавилова до Дачной. Кроме того, ситуация сложная на улицах Дачная и 56-й Армии от пересечения Дачной и Таганрогской до Вавилова.

На проспекте Михаила Нагибина пробка от Площади Гагарина до улицы Нансена.

Небольшие заторы в Ленинском районе. Проблемы могут возникнуть у водителей, которые едут по улице Мечникова от пересечения со Смотровой улицей до Курской. На Курской также образовался затор до пересечения с Зоологической улицей. Проехать трудно и по Футбольной улицы — от Курской до Зоологической.

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