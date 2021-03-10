Ростовский предприниматель предстанет перед судом за обещание быть посредником во взятке

В Ростове осудят индивидуального предпринимателя за обещание быть посредником во взятке Фото: "КП" Архив

В Ростове следователи занялись расследованием дела в отношении местного индивидуального предпринимателя. Сотрудники ФСБ сообщили, что он подозревается в преступлении по статье 291.1 УК РФ "Обещание посредничества во взяточничестве".

- В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установлением обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что индивидуальный предприниматель пообещал своему знакомому, который представлял одну из коммерческих организаций, торгующую мясом, быть посредником в передаче взятки в размере 35 тысяч рублей сотрудникам Роспотребнадзора.

За это денежное вознаграждение должен был быть сокрыт ряд нарушений административного законодательства, которые обнаружились во время внеплановой проверки. А также в будущем сотрудники Роспотребнадзора должны были быть лояльными при последующих проверках.

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