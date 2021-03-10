Ростовчанин нашел способ избежать пробок на Нагибина

Ростовчанин предложил решение проблемы пробок на Нагибина Фото: "КП" Архив

В Ростове местный житель предложил решение проблемы постоянных пробок на проспекте Михаила Нагибина. Соответствующую петицию он опубликовал в популярном городском сервисе "Активный ростовчанин".

-Уже назрело! Каждодневные утренние муки и в часы пик автомобилистов приводят к логичному обсуждению вопроса о проектировании и строительстве автомобильных развязок направления автодороги от площади имени Гагарина в сторону Северного жилого массива по проспекту Нагибина, - высказался Сергей Асташов

Ростовчанин уверяет, что проблему могло бы решить строительство нескольких развязок, но они в обязательном порядке должны быть разных уровней. Они должны находиться на пересечении улиц Нагибина и Текучева, а так же на перекрестке с улицей Ларина. В этом же районе, по мнению ростовчанина, не будет лишним и подземный переход - на пересечении Нагибина и Турмалиновской.

Напомним, что петиция будет рассмотрена властями, если она наберет более 500 голосов.

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