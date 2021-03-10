Ростовчанин нашел способ избежать пробок на Нагибина

Ростовчанин предложил решение проблемы пробок на Нагибина
Фото: "КП" Архив
В Ростове местный житель предложил решение проблемы постоянных пробок на проспекте Михаила Нагибина. Соответствующую петицию он опубликовал в популярном городском сервисе "Активный ростовчанин".
-Уже назрело! Каждодневные утренние муки и в часы пик автомобилистов приводят к логичному обсуждению вопроса о проектировании и строительстве автомобильных развязок направления автодороги от площади имени Гагарина в сторону Северного жилого массива по проспекту Нагибина, - высказался Сергей Асташов
Ростовчанин уверяет, что проблему могло бы решить строительство нескольких развязок, но они в обязательном порядке должны быть разных уровней. Они должны находиться на пересечении улиц Нагибина и Текучева, а так же на перекрестке с улицей Ларина. В этом же районе, по мнению ростовчанина, не будет лишним и подземный переход - на пересечении Нагибина и Турмалиновской.
Напомним, что петиция будет рассмотрена властями, если она наберет более 500 голосов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Построить четыре разноуровневые развязки: ростовские власти планируют разгрузить Нагибина.
Глава департамента автомобильных дорог заявил, что в этом году начнется сбор данных о стоимости масштабного проекта.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.