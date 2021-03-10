Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Ростовчанин нашел способ избежать пробок на Нагибина

По его мнению, строительство нескольких транспортных развязок облегчит ситуацию
Виктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий
Ростовчанин предложил решение проблемы пробок на Нагибина

Ростовчанин предложил решение проблемы пробок на Нагибина

Фото: "КП" Архив

В Ростове местный житель предложил решение проблемы постоянных пробок на проспекте Михаила Нагибина. Соответствующую петицию он опубликовал в популярном городском сервисе "Активный ростовчанин".

-Уже назрело! Каждодневные утренние муки и в часы пик автомобилистов приводят к логичному обсуждению вопроса о проектировании и строительстве автомобильных развязок направления автодороги от площади имени Гагарина в сторону Северного жилого массива по проспекту Нагибина, - высказался Сергей Асташов

Ростовчанин уверяет, что проблему могло бы решить строительство нескольких развязок, но они в обязательном порядке должны быть разных уровней. Они должны находиться на пересечении улиц Нагибина и Текучева, а так же на перекрестке с улицей Ларина. В этом же районе, по мнению ростовчанина, не будет лишним и подземный переход - на пересечении Нагибина и Турмалиновской.

Напомним, что петиция будет рассмотрена властями, если она наберет более 500 голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Построить четыре разноуровневые развязки: ростовские власти планируют разгрузить Нагибина.

Глава департамента автомобильных дорог заявил, что в этом году начнется сбор данных о стоимости масштабного проекта.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.