В Ростове составили 289 протоколов на нарушителей масочного режима

В Ростове вновь проверили масочный режим в транспорте Фото: "КП" Архив

В донской столице прошли очередные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

За минувшую неделю участники мониторинговых групп проинспектировали 4 362 единицы общественного транспорта. Стоит отметить, что проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм проходили и праздничные дни.

Проверяющие выявили 289 нарушителей масочного режима. Из общего количества 281 человек - это пассажиры общественного транспорта, а оставшиеся восемь - водители. В отношении всех нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

- В свою очередь АТП контролируют работу водителей. Силами транспортных предприятий проверено 3088 единиц подвижного состава, вынесено 21 дисциплинарное взыскание, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Было составлено 73 протокола об административном нарушении.

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