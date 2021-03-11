Пожилой мужчина погиб при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области пожилой мужчина погиб при пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области случился пожар, который унес жизнь пожилого мужчины.

Инцидент произошел в среду, 10 марта, около половины шестого утра в хуторе Зеленовка Тарасовского района. На улице Школьной вспыхнул частный дом. Дым заметили соседи и незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту прибытия спасателей пламя распространилось уже на шесть квадратных метров. Пожарные смогли проникнуть в дом и обнаружили там тело 81-летнего мужчины. Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 06:03, а полностью потушить пламя - в 06:08. Причиной пожара специалисты назвали неосторожность при курении.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались два человека личного состава и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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