Наркодилера поймали в Ростове

Полицейские поймали закладчика. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

В донской столице полицейские пресекли незаконный сбыт наркотиков. Правоохранители задержали 35-летнего горожанина, которого подозревают в распространении запрещенных веществ через тайники-закладки.

- Лабораторная экспертиза доказала, что изъятое - наркотическое средство – метилэфедрон. Общий вес изъятого составил около 30 граммов, что является крупным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Во время обыска из карманов брюк мужчины оперативники вытащили два пакетика с подозрительным веществом. После этого порошок обнаружили в бардачке автомобиля «Фольксваген», на котором дончанин развозил наркотики по Ростове. Он в обмен на деньги оставлял мелкие партии во дворах жилых домов и городских парках.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин нашел способ избежать пробок на Нагибина

По его мнению, строительство нескольких транспортных развязок облегчит ситуацию (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.