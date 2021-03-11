Горящая под Ростовом фура попала на видео

Водителю пришлось совершить вынужденную остановку на мосту. Фото: стоп-кадр видео Ольга Гопало

В Ростовской области на 1028-м километре трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе во время движения загорелась фура с прицепом. Водитель большегруза марки Volvo совершил вынужденную остановку на мосту.

- Сообщение о пожаре поступило в 2:29. На место возгорания незамедлительно выехали спасатели. Огонь тушили на площади семь квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

На месте работали восемь человек личного состава, а также две единицы техники. К счастью, жертв удалось избежать.

Специалистам предстоит установить причину внезапно вспыхнувшего пожара в кабине фуры Volvo.

Ранее пострадавшая во время пожара в многоквартирном доме ростовчанка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу. Она получила многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

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