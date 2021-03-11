Матч "Химки" - "Ростов" 12 марта рассудит бригада Сергея Лапочкина

На матче будет работать бригада Сергея Лапочкина. Фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 11 марта, стало известно, что предстоящий матч ФК "Химки" - ФК "Ростов" рассудит бригада Сергея Лапочкина. Встреча состоится в рамках 22-го тура чемпионата РПЛ на домашнем стадионе "Химок" в Московской области. Стартовый свисток назначен на 19:00. Для донской команды это будет вторая гостевая встреча после возобновления чемпионата.

Ассистентом судьи назначены Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный судья - Сергей Чебан. За VAR будет работать Иван Сиденков, AVAR - Александр Богданов. Инспектором матча станет Александр Гончар.

Стоит сказать, что в этом сезоне главный арбитр Сергей Лапочкин оказался в центре скандала. 28 февраля во время матча "Спартак" - "Рубин" Лапочкин на 71-ой минуте показал футболисту казанской команды Оливеру Абильгору вторую желтую карточку и удалил его с поля. Руководство клуба обратилось в комиссию РФС с просьбой оценить это решение.

Вскоре в футбольном ведомстве признали, что Лапочкин ошибся. Эксперты посчитали, что Абильгор совершил обычное нарушение по неосторожности. Нарушение не требовало вынесения желтой карточки. Так или иначе, но "Рубин" в той встрече оказался сильнее. Команда победила московский "Спартак" со счетом 0:2.

Добавим, что "Ростов" не выигрывает уже три официальных матча подряд. Сначала команда проиграла "Ахмату" в 1/8 Кубка России, затем вырвала в меньшинстве ничью у "Зенита". Последняя встреча против "Сочи" закончилась без голов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Химки» — ФК «Ростов» 12 марта 2021: прогноз на матч

Прогноз на матч 22 тура Российской Премьер-Лиги ФК «Химки» — ФК «Ростов» (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.