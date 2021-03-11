Работу ростовского языкового центра приостановили из-за нарушений

Прокуратура Ростовской области. Фото: Google.Карты

В донской столице на время приостановлена работа частного центра по обучению иностранным языкам. Организация работала без лицензии, поэтому не имела права оказывать образовательные услуги людям.

- Руководителю компании было вынесено представление, - сообщают в прокуратуре Ростовской области. - Но он выявленные нарушения не устранил, а официальный ответ направил позже срока.

После этого сотрудниками надзорного ведомства было возбуждено дело об административном правонарушении.

Сейчас работа центра приостановлена на 15 суток. Виновному придется оплатить штраф.

Недавно сотрудники региональной прокуратуры также нашли нарушения в ростовском дельфинарии, где отсутствовали платформа для ветеринарных процедур, оборудованная система слива воды, а также карантинный бассейн для временного содержания заболевших обитателей.

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