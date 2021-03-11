В Шахтах компания задолжала сотрудникам более 1,3 миллиона рублей по зарплате

Руководство компании оштрафовали за несоблюдение сроков выплаты зарплаты
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Ростовской области после вмешательства прокуратуры погасили крупные долги по зарплате. Руководители одной из компаний в Шахтах вовремя не заплатили более миллиона рублей.
- Была проведена проверка, которая показала, что организация оставила без денег около 70 сотрудников. Задолженность перед людьми за месяц составила более 1,3 миллиона рублей, - рассказали в региональной прокуратуре.
После этого директору предприятия вынесли представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности. В отношении двух руководителей возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Ростовской области.
В настоящее время задолженность полностью погашена.
Стоит отметить, что в последнее время в Ростовской области работодатели часто задерживают зарплату. Недавно сотрудники транспортной организации отсудили почти полмиллиона рублей.
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