В Шахтах компания задолжала сотрудникам более 1,3 миллиона рублей по зарплате

Руководство компании оштрафовали за несоблюдение сроков выплаты зарплаты Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области после вмешательства прокуратуры погасили крупные долги по зарплате. Руководители одной из компаний в Шахтах вовремя не заплатили более миллиона рублей.

- Была проведена проверка, которая показала, что организация оставила без денег около 70 сотрудников. Задолженность перед людьми за месяц составила более 1,3 миллиона рублей, - рассказали в региональной прокуратуре.

После этого директору предприятия вынесли представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности. В отношении двух руководителей возбуждены дела об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Ростовской области.

В настоящее время задолженность полностью погашена.

Стоит отметить, что в последнее время в Ростовской области работодатели часто задерживают зарплату. Недавно сотрудники транспортной организации отсудили почти полмиллиона рублей.

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