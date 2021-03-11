Здание речного вокзала на набережной в Ростове признают объектом культуры

Речной вокзал в Ростове. Фото: wikipedia.org

В донской столице вскоре станет больше объектов культурного наследия. Здание речного вокзала намерены признать памятником архитектуры. К такому решению пришла региональная рабочая группа.

- Рассчитываем, что в будущем его удастся привести к первозданному виду, - сообщил ростовский архитектор Артур Токарев в соцсетях.

По его словам, со временем планируется создать вокруг объекта охранные зоны.

Сейчас вокзальный комплекс включает в себя гостиницу, где сейчас находятся офисы, пассажирский терминал, причальную стенку с пристанями. На территории объекта есть магазины, ресторан, кассы и медпункт.

Новый статус повлечет за собой множественные ограничения для собственника. Правообладателю придется выполнять предписания, связанные с получением звания.

В Ростове уже действуют зоны охраны объектов культурного наследия регионального значения.

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