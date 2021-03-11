Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина раскрыла секреты похудения после застолий

Оксана Воеводина воспитывает сына от бывшего мужа. Фото: Instsgram Оксаны Воеводиной

После развода с мужем дончанка Оксана Воеводина стала уделять больше времени своей внешности. 28-летняя красавица раскрыла секреты, которые помогают ей поддерживать фигуру в идеальной форме.

- Лучше всего весной отправиться отдыхать куда-нибудь на солнце, но если такои возможности нет, то восполняи те недостаток витаминов полезными продуктами, - высказалась Оксана Воеводина в Instsagram.

Красотка отметила, что чаще всего проблемы с весом у нее возникают в феврале-марте, а также после застолий, но в этом году вес все еще держится на прежнем уровне. А все потому, что Оксана Воеводина изменила свой подход к еде. Продукты она выбирает только те, которые подходят по сезону.

Красотка соблюдает правило "сезонности" продуктов. Фото: Instsgram Оксаны Воеводиной

Бывшая жена экс-короля Малайзии также не забывает о регулярных тренировках и даже ежедневно делает зарядку. А еще брюнетка не забывает пить воду и высыпаться.

Бывшая жена экс-короля Малайзии регулярно посещает тренировки. Фото: Instsgram Оксаны Воеводиной

Все эти простые правила помогают Оксане Воеводиной поддерживать себя в отличной форме.

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