В Ростовской области прививки против коронавируса сделали более 97 тысяч человек

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории донского региона с каждым днем растет число людей, поставивших прививку против коронавируса. Только за минувшие сутки медики провакцинировали 2227 человек. Общее число людей, которые получили прививку достигло 97611 человек.

- В Ростовской области полностью завершили вакцинацию уже 43459 пациентов, - рассказали в региональном центре оперативного мониторинга коронавирусной инфекции.

Сейчас дончане получают прививку препаратом «Спутник V», который разработан в Москве в Национальном исследовательском центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи. Вакцинация этим препаратом подходит для людей старше 18-ти лет без хронических заболеваний и тех, кто не болел коронавирусом и прочими инфекционными заболеваниями за прошедшие полгода.

В Ростовскую область также вскоре обещали привезти вакцину «ЭпиВак корону», созданную в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Сделать прививку жители донского региона могут в поликлинике по месту жительства или в мобильных пунктах вакцинации.

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