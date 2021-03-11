Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 марта 2021: движение парализовано в нескольких районах

Наиболее сложная ситуация в Октябрьском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 11 марта 2021: ситуация на дорогах на данный момент. "Комсомольская правда-Ростов" выяснила, на каких участках парализовано движение в донской столице.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", загруженность дорог составляет пять баллов. Наиболее трудная ситуация в Октябрьском районе. Многокилометровая пробка сковала улицы Вавилова - от Технологического переулка до Площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен и после Площади на улицах Шеболдаева и Немировича-Данченко. На Шеболдаева затор растянулся до Подъездной улицы, на Немировича-Данченко - до улицы Ларина. Подождать придется и водителям, которые едут по улице Профинтерна и Тонельной в сторону Площади 2-й Пятилетки.

Загруженность дорог оценивается на пять баллов. Фото: yandex.ru/maps

Пробки зарегистрированы и в районе Площади Народного ополчения. Проехать сложно по улице Ленина в обе стороны возле РГУПСа. Огромный затор растянулся от Комсомольской площади до университета на улице Стадионной.

Снова парализовало движение на проспекте Михаила Нагибина. Автомобилисты не смогут пока быстро проехать от площади Гагарина до улицы Ларина.