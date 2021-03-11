Возле моста на Малиновского начали сносить здания

На Малиновского работы по реконструкции идут полным ходом. Фото: Instagram most__rostov

В Западном жилом массиве Ростова продолжается реконструкция моста на Малиновского. Рядом с путепроводом уже начали сносить здания, которые мешают проведению работ. Одним из первых уничтоженных объектов стала заправка.

Вскоре очередь дойдет и до зданий вблизи дороги, которые мешают реконструкции. В планах рабочих в ближайшее время разобрать нежилую постройку, расположенную в переулке Старательном. Затем очередь дойдет и до объекта, находящегося в одном из садоводческих товариществ. После этого бригада специалистов уничтожит пару нежилых зданий в переулке Рекордном.

Некоторые собственники участков отказались продавать участки по выкупной стоимости, посчитав цену заниженной, поэтому обратились в суд. Власти Ростова-на-Дону все же изъяли земли, попавшие в зону реконструкции моста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова рассказали, как борются с водителями, проезжающими по мосту на Малиновского

А также озвучили, когда сдадут в эксплуатацию новый путепровод (подробнее)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.