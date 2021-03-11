Получил два года исправительных работ вместо штрафа

За совершенные преступления таганрожец получил наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей. Фото: Сергей МИНАЕВ

За совершенные преступления таганрожец получил наказание в виде штрафа в полмиллиона рублей. Приговор мужчина не воспринял всерьез, и тогда за дело взялись судебные приставы.

- Судебный пристав предупредил, что неуплата уголовного штрафа повлечет за собой более строгое наказание. Но, несмотря на предостережение, должник не выплатил требуемую сумму, - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

Уклонение от уплаты штрафа послужило причиной ужесточения наказания: уроженец Таганрога получил два года исправительных работ с удержанием пятнадцати процентов из заработной платы. Если должник проигнорирует и это решение суда, то такое поведение может стоить ему свободы.

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