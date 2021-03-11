Дончанин больше ста раз нарушил правила дорожного движения

Лихач едва не лишился авто. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области сотрудники ГИБДД выписали местному автомобилисту 101 штраф (!) за нарушение правил дорожного движения. Лихая езда стоила водителю 83 500 рублей. Однако нарушитель на этом не остановился, а погашать задолженность не спешил.

- Судебный пристав арестовал автотранспортное средство должника с целью последующей его реализации, - прокомментировали в пресс-службе Управления ФССП России по Ростовской области.

Страх потерять машину оказался лучшей мотивацией для лихача. Долг поступил в казну в кротчайшие сроки, а любимый ВАЗ вернулся к счастливому владельцу.

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