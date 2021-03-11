Ростов вошел в 20-ку городов России, где пьют водопроводную воду

Ростов оказался в 20-ке городов России, где пьют водопроводную воду Фото: "КП" Архив

Ростов-на-Дону попал в топ-20 городов России, где местные жители пьют водопроводную воду прямо из-под крана. Донская столица заняла 13-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщили в исследовательском агентстве Zoom Market.

- Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вас устраивает качество водопроводной воды? Вы используете различные фильтры для очистки водопроводной воды? Вы пьете воду из-под крана? - говорится в тексте сообщения.

На первом месте рейтинга оказался Нижний Новгород. В пятерку лидеров также были внесены Москва, Саранск, Новосибирск и Самара.

Напомним, что недавно ростовчане пожаловались на качество водопроводной воды, которая текла из кранов. По словам горожан, от нее исходил стойкий запах рыбы, а цвет был больше поход на ржавчину.

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Выяснилось, что общего у проточной воды жителей Ростова и целебного источника Нарзан.

По заявлению чиновников, не стоит переживать о неприятном запахе из под крана.

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