Грустный День работника наркоконтроля: в Ростовской области полицейские пока не справляются с волной наркопреступлений

Ростовская область - один из центров наркопреступности в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 11 марта, в России отмечается День работника наркоконтроля. Ростовская область, к сожалению - один регионов с высоким уровнем оборота запрещенных веществ. В области сохраняется негативный тренд: полицейским пока что удается раскрыть менее половины наркопреступлений.

По данным регионального управления МВД, в январе этого года в области зафиксировали 403 нарушения закона, связанных с продажей или хранением наркотиков. Среди них большинство - тяжкие и особо тяжкие преступления. Из незаконного оборота полицейские изъяли 40 килограммов запрещенных сильнодействующих веществ.

По информации портала правовой статистики, в прошлом году наша область стала восьмой во всероссийском антирейтинге регионов, где чаще всего выявляют наркопреступления. Всего полицейские отчитались о фиксации 5,5 тысячи таких преступлений. Среди них нераскрытыми остались почти половина - 2,4 тысячи. И это, похоже, негативный тренд. Например, в 2016 году нераскрытыми остались только 1,3 тысячи дел, когда всего их было чуть более 5 тысяч.

Стоит сказать, что пик "наркотической" активности в Ростовской области пришелся на 2017 год. Тогда выявили 6,7 тысячи преступлений, не раскрыли почти 3 тысячи.

Показатели наркопреступлений на Дону за 10 лет. Фото: портал правовой статистики

Для сравнения стоит привести статистику по количеству других тяжких преступлений в регионе - убийств. В 2020 году правоохранители завели 150 дел по этой статье, а не раскрыли только 8.

Не исключено, что неутешительные показатели раскрытия наркопреступлений связаны, в том числе, с использованием преступниками новых технологий продажи запрещенных веществ. Ведь сделки ведутся в интернете, полицейское ведомство зачастую не успевает создавать работающие схемы профилактики преступных действий и поимки дилеров.

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