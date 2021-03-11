За работу без лицензии в Ростове привлекли к ответственности языковую школу

В Ростове привлекли к ответственности языковую школу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове приостановили деятельность языковой школы за работу без лицензии.

Ранее сотрудники прокуратуры установили, что один из ростовских языковых центров вел свою деятельность без необходимых документов. Тогда директору вынесли представление и было возбуждено дело об административном нарушении по статье 14.2 КоАП РФ. Руководству надлежало выплатить штраф.

- Однако, директор языкового центра требования прокуратуры не выполнил, мер к устранению нарушений не принял, ответ на представление направил с нарушением установленных сроков, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

После этого в отношении него было заведено еще одно дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении".

Суд постановил приостановить деятельность учреждения на 15 суток, а руководителя оштрафовать. Решение суда уже вступило в законную силу, за его исполнением лично следят сотрудники прокуратуры.

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