Руководителя управления Следственного комитета по Калмыкии временно отстранили

Главный республиканский следователи отстранен на время ведомственной проверки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин временно отстранил от выполнения обязанностей руководителя регионального управления в Калмыкии Алексея Сердюкова. Решение было принято после заседания коллегии СК. Причиной стало ухудшение работы калмыцкого управления, заявили в пресс-службе СК.

Недовольство следственного главка вызвали, в том числе, необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел и невысокая раскрываемость.

— Нарушения возникли из-за ошибок руководства, недостатков в планировании работы, — пояснили в пресс-службе СК.

При расследованиях уголовных дел в управлении возникает волокита, также неправильно организована учебно-воспитательная работа, считают в главке.

Следственный комитет инициировал внутриведомственную проверку. На время проверок отстранили глав еще трех региональных управлений СК. Ухудшение качества следствия отмечено в Новосибирской, Курской и Тверской областях. Многие дела в этих регионах недоработаны, а расследования ведутся долго, заявили в пресс-службе ведомства.

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