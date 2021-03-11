В Ростовском торговом центре будут выявлять ростовчан с риском инсульта

В Ростове пройдет акция "Стоп-инсульт". Фото: правительство РО

В Ростове-на-Дону пройдет акция, в ходе которой местные медики будут выявлять местных жителей с риском инсульта. Эта акция будет носить название "Стоп-инсульт". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Акция состоится в субботу с 12 до 15 часов в торговом центре «Мега». Напомним, что он находится на Аксайском проспекте, 23.

- В ТЦ будет работать высококвалифицированная команда специалистов. Они проведут скрининг для выявления факторов риска возникновения инсульта, - говорится в тексте сообщения.

В рамках акции горожане смогут измерить уровень своего давления, глюкозы, пройти тест на память и внимание. Врачи также предоставят более подробную информацию о самом заболевании.

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