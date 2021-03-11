Строительство дороги до Украины обойдется донской казне в 314,6 миллиона рублей

В Ростовской области более, чем за 314 миллионов рублей построят дорогу до границы с Украиной Фото: "КП" Архив

В Ростове ищут подрядчика для строительства дороги в донском регионе до границы с Украиной. Тендер объявило управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Речь в документации идет о строительстве и реконструкции трассы М-23 Ростов-на-Дону - Таганрог до границы с Украиной. Выбранный подрядчик должен будет провести второй этап проекта строительства транспортной развязки в разных уровнях на девятом километре автомобильной дороги А-280.

Донской казне эти работы обойдутся в 314,6 миллиона рублей. Но стоит отметить, что оплата будет произведена только после полного окончания работ - в 2023 году. Согласно документам, закончить строительство дороги необходимо до 5 сентября 2023 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 апреля 2021 года.

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Протяженность его будет составлять 12,8 километра.

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