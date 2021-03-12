Пробки в Ростове-на-Дону на утром 12 марта: в каких районах затруднен проезд

Рассказываем, где затруднен проезд. Фото:yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 12 марта: проезд затруднен в нескольких районах. "Комсомольская правда" собрала всю информацию о ситуации на дорогах к данному часу.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", большинство улиц донской столицы свободны для движения. Наиболее загружен Октябрьский район. Здесь пробка образовалась на улице Особенной - от улицы Мира до улицы Вавилова. Затор и на Вавилова - от улицы Тарновского-Терлецкого до Площади 2-й Пятилетки. Пробка на улице Шеболдаева растянулась от Площади до улицы Ларина.

Стоят в пробке водители на улице Цезаря Куникова. Проезд затруднен от Площади 2-й Пятилетки до улицы Погодина.

Движение парализовано и на проспекте Михаила Нагибина. Здесь пробка растянулась от улицы Нариманова до проспекта Ленина.

Ситуация осложнилась и Железнодорожном районе. Проспект Стачки стоит в пробке от улицы МОПРа до проспекта Сиверса.