Городские власти начнут сотрудничать с блогерами для привлечения туристов в Ростов-на-Дону

Блогеров привлекут для раскрытия туристического потенциала Ростова. Фото: администрация Ростова

В донской столице городская администрация приняла решение, о том, что для того, чтобы увеличить приток туристов необходимо начать сотрудничество с известными журналистами и блогерами. По мнению властей, они смогут пробудить интерес к городу. Такое решение было принято на выездном заседании по вопросам туризма.

- Наряду с продвижением туристского бренда города на различных интернет-площадках, в социальных сетях, стоит активнее сотрудничать с известными журналистами и блогерами, - отметил заместитель председателя городской думы Сергей Сухариев.

Кроме того, власти задумали сделать парковку для туристических автобусов и оборудовать два городских маршрута аудиогидами, и QR-кодами, просканировав которые можно будет получить информацию о той или иной достопримечательности, которую проезжает автобус.

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