Грабителя банка с гранатой поймали в Ростове

Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице задержали мужчину, который совершил попытку ограбления банка в Западном жилом массиве города. Злоумышленник в защитной маске пришел в одно из отделений с предметом, напоминающим гранату, а после стал угрожать кассиру, требуя немедленно отдать деньги. После получения категорического отказа грабитель скрылся.

- Подозреваемого поймали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Донским полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний житель Ростовской области. В настоящее время с ним проводятся оперативные действия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому мужчине грозит лишение свободы в отбывание наказания в колонии.

Напомним, попытка ограбления произошла в банке, расположенном в Железнодорожном районе Ростова, который находится на проспекте Стачки.

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