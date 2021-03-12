Грабителя банка с гранатой поймали в Ростове

Полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице задержали мужчину, который совершил попытку ограбления банка в Западном жилом массиве города. Злоумышленник в защитной маске пришел в одно из отделений с предметом, напоминающим гранату, а после стал угрожать кассиру, требуя немедленно отдать деньги. После получения категорического отказа грабитель скрылся.
- Подозреваемого поймали по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Донским полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 31-летний житель Ростовской области. В настоящее время с ним проводятся оперативные действия.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому мужчине грозит лишение свободы в отбывание наказания в колонии.
Напомним, попытка ограбления произошла в банке, расположенном в Железнодорожном районе Ростова, который находится на проспекте Стачки.
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