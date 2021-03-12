Зима отступает: какой будет погода на Масленицу 2021 в Ростове

Погода на Масленицу порадует ростовчан Фото: Олег УКЛАДОВ

На уходящей неделе погода преподнесла несколько неприятных сюрпризов жителям донской столицы. В первые дни весны было снежно и холодно. Но уже в предстоящие выходные ситуация кардинально изменится. В южный и солнечный в Ростове приходит потепление.

Сейчас многих волнует, какой все же будет погода в Ростове на Масленицу. Стоит ли людям пойти на прогулки и пикники на природе или все же лучше отказаться от этой затеи. Согласно прогнозу синоптиков сервиса Яндекс.Погода, в предпоследний день масленичной недели – 13 марта, днем будет облачно с проянениями. Максимальная температура воздуха днем составит плюс шесть градусов, а ночью вновь похолодает - до нуля.

В завершающий день Масленицы – 14 марта в Ростове воздух прогреется до плюс восьми градусов. Скорость ветра не превысит около 3,8 метров в секунду. В дневные часы прогнозируют солнце и переменную облачность, а к вечеру небо полностью прояснится.

Ростовчанам придется отказаться от массовых забав в Масленицу это весной. Власти запретили жечь чучело из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса. Концерты с участием творческих коллективов дончане могут посмотреть в режиме онлайн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какого числа Масленица в Ростове-на-Дону 2021: когда празднуем наступление весны

Рассказываем, какого числа будет Масленица в Ростове-на-Дону 2021 (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.