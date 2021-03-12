Стало известно, с кем сыграет и когда сыграет первый матч женская команда ФК «Ростов»

У «Ростов» появилась женская команда. Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Совсем недавно руководство ФК «Ростов» сообщило о создании женской команды. Донские футболистки в первом туре Суперлиги-2021 сыграют против ЦСКА.

- Матч пройдет на стадионе «Труд», который находится на улице Фрунзе, 4. Игра состоится13 марта в 15:00, - рассказали в пресс-службе ФК «Ростов».

В составе женского клуба два голкипера: Алена Родыгина и Кристина Федорова. В защите состоят: Ульяна Николаева, Юлия Запотичная, Татьяна Чередина, Насиба Гасанова, Анна Новикова, Лилия Мызникова, Надежда Колтакова, Варвара Тройслит, Анна Стипан. Полузащитниками клуба стали: Виталина Родионенко, Кристина Чичкала, Олеся Долгих, Ася Туриева, Марина Качмазова, Кристина Фролова, Валерия Хохлова, Ольга Дьякова, Наталья Кузьмина. Нападающими клуба являются Яна Чуб и Анна Пешкова.

Вход на первую игру для зрителей будет платным. Билет продаются в кассах в «Олимп» или при входе на матч на стадионе «Труд».

Сейчас мужская команда «Ростов» продолжает борьбу за лидерство в рейтинге текущего сезона Российской Премьер-лиги. Желто-синие занимают седьмое место в рейтинге.

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