Прививки от COVID-19 в Ростовской области получили почти 100 тысяч человек

Прививка против коронавируса бесплатна для пациента
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области прививки против коронавируса сделали уже 99626 человек. Все они прошли вакцинацию в поликлиниках по месту жительства или в мобильных пунктах, развернутых по территории донского региона. Об этом сообщил оперштаб в пятницу, 12 марта.
- Второй компонент вакцины получили 48227 человек. За минувшие сутки медики сделали повторную прививку 4768 пациентам. Все эти люди завершили вакцинацию от COVID-19, - уточнили в правительстве Ростовской области.
Перед вакцинацией все пациенты проходят врача, который устанавливает можно ли делать пациенту прививку. Право на получение вакцины имеют люди старше 18 лет, без хронических заболеваний и проблем со здоровьем, которые не болели вирусными заболеванием в течение последних шести месяцев.
Прививка абсолютно бесплатна. Желающим сделать ее необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в один из мобильных пунктов с паспортом, полисом и СНИЛСом.
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