Более 4,5 тонн орехов из Украины не пропустили через границу в Ростовскую область

Орехи планировали продать в Ростовской области. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

На территорию Ростовской области из Украины не пустили крупную партию орехов. Более 4,5 тонны очищенных грецких орехов пытались провезти через таможенный пост Новошахтинск.

- Водитель машины «Ситроен Джампер» не смог предоставить никаких сопроводительных документов на продукты питания. Разрешений на перевозку товара у гражданина Украины также не было, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

Мужчина рассказал, что орехи он собирал сам, на участках друзей и знакомых, части партии он купил на оптовом рынке. Он планировал продать груз в России и на этом заработать деньги.

Эксперты оценили стоимость груза в 1,4 миллиона рублей. Мужчину признали виновным в нарушении правил перевозки по двум статьям. Вся партия товара была изъята. Более 4,5 тонны орехов уничтожили на полигоне.

Ранее из России не выпустили крупную партию продуктов питания.

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