Цены в Ростове-на-Дону 2021: какие продукты подорожали за два месяца

За два месяца продукты подорожали на 2,2%. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Цены в Ростове-на-Дону 2021 озвучили в областной службе федеральной статистики. Только за декабрь и январь продукты подорожали на 2,2%. Разбираемся, как изменилась стоимость на разные товары.

В феврале наблюдался сезонный рост стоимости овощей и фруктов. Продукты с грядки выросли в цене на 10%. Ощутимо подорожали мясо и птица — на 3%, рыба и морепродукты — на 2,6%, Стоимость макарон увеличилась на 1,7%, круп и бобовых — на 1,2%. Немного выросла цена на хлеб — на 0,7%; молоко — на 0,1% и алкоголь — на 0,8%.

Ряд товаров с декабря по февраль, напротив, подешевели. Цена на подсолнечное масло снизилась на 2,8%; на сливочное — на 0,7%. На 5% упала стоимость яиц.

Среди непродовольственных товаров больше остальных подорожали телерадиотовары и табачные изделия — на 2,6%. Цены на строительные материалы выросли на 1%, медикамент— на 1,3%.

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