Медики зарегистрировали более 76 тысяч зараженных коронавирусом в Ростовской области

Дончане продолжают заражаться коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ростовской области сотрудники лабораторий продолжают выявлять все новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 достигло 76240, в том числе за прошлые сутки - 243 человека.

- Тесты оказались положительными у жителей 37-ми городов и районов Ростовской области. Больше всего новых заболевших коронавирусом в Ростове-на-Дону, где за минувшие сутки лабораторно диагноз подтвердился у 98 человек, - сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки заболевших часто выявили в Таганроге, Гукове, Зерноградском, Азовском, Мясниковском, Морозовском Семикаракорском, Неклиновском районах.

Всего по одному случаю зарегистрировали в Шолоховском, Веселовском, Октябрьском Дубовском, Зимовниковском, Чертковском и Орловском районах Ростовской области.

С момента начала пандемии врачи спасли жизни уже 67168 человек. За минувшие сутки выздоровевших оказалось больше, чем заболевших. Лечение от коронавируса успешно завершили еще 349 пациентов.

Сейчас на Дону продолжается вакцинация против коронавируса. Прививки сделали уже почти сто тысяч человек.

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