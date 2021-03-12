Ростовскую АЭС проверили на эффективность организации производства

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС завершилась итоговая развивающая партнёрская проверка качества развёртывания Производственной системы Росатома (ПСР). ПСР - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

По итогам проверки атомная станция подтвердила полученный в прошлом году статус «Лидер ПСР». Это значит, что станция обладает эталонными компетенциями, обеспечивающими ее эффективность, демонстрирует значительные улучшения и системную работу на производстве.

Это уже не первая подобная проверка на предприятии, они проходят на Ростовской АЭС регулярно с 2009 года. В текущем году комиссии были представлены два ПСР-образца, или т. н. эталонных производственных участка, на которых обучаться инструментам ПСР смогут не только работники Ростовской АЭС, но и других организаций.

Первый - это «Участок переработки очень низко-активных твердых радиоактивных отходов». Его внедрение увеличило производительность труда в 2 раза и на 20 млн рублей сократило годовые затраты. Второй - «Изготовление уплотняющих элементов для оборудования Ростовской АЭС», который позволил сократить сроки, повысить качество и выстроить эффективный процесс производства уплотняющих элементов, необходимых при проведении планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

По завершении проверки председатель комиссии, и.о. гендиректора ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трёхгорный, Челябинская обл.) Евгений Лыков отметил:

- Результаты проверки показали, что все показатели Ростовской АЭС находятся в «зелёной зоне». Это говорит о том, что на атомной станции системно подходят к развитию ПСР. Более того, мы сами почерпнули для себя у коллег некоторые моменты, которые будем учитывать в своей работе.

В свою очередь и.о. директора Ростовской АЭС Андрей Горбунов сказал, что Ростовская АЭС получила статус «ПСР-предприятие» в 2016 году и с тех пор продолжает внедрять культуру непрерывных улучшений на производстве. В 2020 году на атомной станции было реализовано 42 ПСР-проекта. В Волгодонске с участием специалистов АЭС также реализовано 17 ПСР-проектов, ещё 16 - в стадии реализации. Инструменты ПСР нашли применение в таких сферах как ЖКХ, медицина, образование и многих других.