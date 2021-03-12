Пьяная ростовчанка в пылу ярости убила мать и сожгла ее труп

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего Фото: Олег ЗОЛОТО

25-летняя ростовчанка жестоко расправилась со своей родной матерью. Во время одной из семейных разборок женщины крупно поссорились. Дочь схватила нож и дважды ударила маму в грудь. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

- Желая скрыть преступление, подозреваемая в убийстве завернула тело в ковер и перенесла его в мусорный контейнер. Затем ростовчанка облила труп легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Следователи смогли частично восстановить хронологию произошедших событий. После этого подозреваемую задержали и заключили под стражу.

Сейчас сотрудники регионального СК СК продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Похожая история произошла с молодым мужчиной из Ростова-на-Дону. Во время ссоры житель донской столицы до смерти избил отца.

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