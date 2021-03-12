Ремонт школ, строительство детских садов и дорог: Алексей Логвиненко ответил на вопросы ростовчан

В Ростове появится новый детский садик. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 11 марта, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел интерактивный прием граждан. Во время общения с людьми было рассмотрено четыре основных вопроса, которые касались строительства объектов социальной инфраструктуры в донской столице. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Во-первых, жителей города интересовало, когда закончат капитальный ремонт школы № 44 в переулке Днепровском. Алексей Логвиненко ответил, что сейчас власти ждут положительного заключения государственной экспертизы, которая должна быть получена в ближайшие три месяца. После этого объявят конкурс, найдут подрядчика, который должен будет в течение года закончить ремонт.

Еще один вопрос, волнующий ростовчан, - строительство детского сада на улице Жмайлова. Сейчас он закончен почти на половину. По словам Алексея Валентиновича, уже в апреле будет заключен контракт на завершение работ до декабрь 2021 год. Для этого выделят почти 109 миллионов рублей.

Одно из обращений коснулось перевода улицы Маршальской из грунтовки в полноценную дорогу с асфальтом. Ее общая протяженность - около 1,7 километра. Она пользуется большой популярностью у жителей.

- Для этого на апрельском заседании Думы мы предусмотрим 25 млн рублей из городского бюджета. И уже осенью люди смогут пользоваться обновленной дорогой, - отметил глава городской администрации.

А вот жителей Вертолетного поля волновал вопрос продления улицы Тружеников - от 1-ой Краснодарской до Батуринской. Алексей Логвиненко сообщил, что проектирование завершится к 1 июля. Затем власти города определят источники финансирования и в следующем году приступят к строительству.

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