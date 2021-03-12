Камнепад в центре Ростова напугал местных жителей

В центре Ростова с дома обрушилась штукатурка
Фото: Соцсети
В донской столице на одну из центральных улиц обрушился камнепад. О произошедшем местные жители в одном из городских пабликов в соцсети.
Инцидент произошел на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского. Горожанин сообщил, что шел по улице и замел лежащие на земле огромные куски отвалившейся штукатурки. Они явно упали с большой высоты.
- Посмотрите на размер осколков - это же смертельная опасность! Но их уберут, ленту снимут и люди снова продолжат ходить как обычно, пока однажды кусок не упадёт кому-нибудь на голову, - написал автор поста.
Пользователи отметили, что в центре города обрушения стали происходить слишком часто. Ростовчане предположили, что виной этому могут быть некачественные материалы и тяжелый вес установленных кондиционеров.
Стоит отметить, что несколько дней назад на Садовой уже происходили обрушения штукатурки. Тогда все было огорожено аварийной лентой. К счастью, ни один прохожий не пострадал.
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