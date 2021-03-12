В Ростове закрыли еще один ковидный госпиталь

Почти 300 коек перевели в прежний режим работы
Фото: Артем КИЛЬКИН
Власти приняли решение о закрытии второго госпиталя для больных коронавирусом в ростовской ЦГБ им. Семашко. Прием пациентов с положительными тестами на COVID-19 в прекращен.
- Ростов-на-Дону постепенно выходит из коронавирусных ограничений, - рассказывают в пресс-службе горадминистрации. - В штатный режим переведено 280 коек.
В больнице проведена обработка всех помещений, где находились люди, зараженные коронавирусом. Так, к работе возвращаются сразу несколько отделений: хирургическое, травматологическое, ортопедическое, неврологическое, а также отделения рентгенохирургических методов диагностики и гнойной хирургии. Корпуса полностью готовы к возобновлению планового приема пациентов.
Сейчас частично распускают медперсонал, который работал в 20-ой больнице донской столицы. О причинах такого решения рассказал главный врач медучреждения Ваган Саркисян.
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