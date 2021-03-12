Эротичная велосипедистка восхитила ростовчан своими формами

Сексуальная ростовчанка открыла велосезон. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

Сексуальная ростовчанка показала свои формы на всеобщее обозрение. Она выставила эротичный снимок в одном из городских пабликов в соцсети.

На фото ростовчанка предстала на пляже на левом берегу Дона в трусиках-стринги и белоснежной куртке. Ее накрученные волосы элегантно были уложены в капюшоне. Она сидела на ярко-оранжевом велосипеде. Вид у красавицы был задумчивый. Под выложенным в сети фото девушка поинтересовалась: «А вы уже открыли велосезон?»

Увидев фото очаровательной ростовчанки, горожане вспомнили ту самую велосипедистку, которая радовала своими формами мужскую половину летом. Некоторые даже предположили, что это она и есть, хотя в лицо ее мало кто знал.

«Так вот как выглядит та девушка, которая на велосипеде попу оттопыривала и ехала по Большой Садовой», - написал один из комментаторов.

Другие же заметили, что нынешняя погода не располагает к открытию велосезона, ведь сейчас на термометре минус два градуса.

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Водители мечтательно провожали красавицу взглядами.

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