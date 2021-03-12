Популяризация науки: ректоры ведущих ростовских ВУЗов примут участи в круглом столе "Комсомольской правды"

Мероприятие пройдет 15 марта.
Фото: Дадаян Давид
В понедельник, 15 марта, в пресс-центре "Комсомольской правды"- Ростов пройдет круглый стол, в ходе которого ректоры ведущих ВУЗов донского региона обсудят важные проблемы развития современной науки. Среди участников - руководитель ДГТУ Бесарион Месхи, от ЮФУ - Инна Шевченко, от РИНХа - Елена Макаренко и многие другие.
Главная цель мероприятия - популяризация научной деятельности среди молодого поколения. Специалисты убеждены: чем больше студентов будут увлечены наукой, тем больший потенциал технологического развития появится у страны.
Ректоры и другие участники обсудят, какую роль выполняет Интернет в реализации этих задач, а также выскажут мнения о проблемах и возможностях научных открытий.
"КП"-Ростов организует прямую онлайн-трансляцию мероприятия из пресс-центра издания. Начало в 14:00. Не пропустите!
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