Популяризация науки: ректоры ведущих ростовских ВУЗов примут участи в круглом столе "Комсомольской правды"

Мероприятие пройдет 15 марта. Фото: Дадаян Давид

В понедельник, 15 марта, в пресс-центре "Комсомольской правды"- Ростов пройдет круглый стол, в ходе которого ректоры ведущих ВУЗов донского региона обсудят важные проблемы развития современной науки. Среди участников - руководитель ДГТУ Бесарион Месхи, от ЮФУ - Инна Шевченко, от РИНХа - Елена Макаренко и многие другие.

Главная цель мероприятия - популяризация научной деятельности среди молодого поколения. Специалисты убеждены: чем больше студентов будут увлечены наукой, тем больший потенциал технологического развития появится у страны.

Ректоры и другие участники обсудят, какую роль выполняет Интернет в реализации этих задач, а также выскажут мнения о проблемах и возможностях научных открытий.

"КП"-Ростов организует прямую онлайн-трансляцию мероприятия из пресс-центра издания. Начало в 14:00. Не пропустите!

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