Директор ростовской службы городских кладбищ покинул пост

На специализированную организацию поступали жалобы от родственников усопших Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице директор ростовского предприятия «Специализированные коммунальные услуги» Игорь Шульженко ушел с поста. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Временно исполняющим обязанности назначен Роман Дрыга, - рассказали в ростовской мэрии.

Экс-руководитель принял такое решение после серии проверок деятельности организации надзорными органами.

По некоторой информации, одна из них была связана с длительной очередью в крематорий. Родственникам усопших приходилось ждать процедуры по две недели. Затем жалобы на организацию от дончан стали поступать с новой силой после того, как сломалась печь крематория, замены которой не было во всем Ростове.

Покинувший руководящий пост Игорь Шульженко реньше работал в городе Шахты, где долгое время возглавлял организацию, связанную с вопросами похоронного дела. Сейчас этой компании не существует.

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