Дончанка лишилась 150 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка

В Ростовской области разыскивают очередного телефонного мошенника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области разыскивают телефонного мошенника, который обчистил местную жительницу.

- По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В семикаракорский отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что ей звонили с пяти разных номеров и когда она, наконец, ответила, молодой человек на другом конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что с ее счета кто-то в настоящее время пытается снять деньги.

Он предложил сохранить средства, для этого владелица карты должна была дать ему все ее данные и назвать секретный код из поступившего смс-сообщения. Девушка выполнила все требования и с ее счета тут же списались 150 тысяч рублей.

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Найти злоумышленника пока не удалось.

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