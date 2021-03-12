Злоумышленник похитил у дончанки 75 тысяч рублей

В Ростове поймали злоумышленника, ограбившего ростовчанку Фото: Архив "КП"

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи. Местная жительница обнаружила, что во время ее отсутствия из дома пропала крупная сумма денег.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейским удалось найти и задержать 31-летнего подозреваемого. Он не стал отрицать свою вину и сообщил, что открыл дверь запасным ключом, о месте нахождения которого он узнал от дочери потерпевшей. Затем он проник в дом, где обнаружил сбережения хозяйки в размере 75 тысяч рублей. Он похитил деньги и скрылся с места преступления. К моменту задержания злоумышленник уже успел потратить похищенные средства.

Позже стало известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и нарушение правил дорожного движения.

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