В Ростове приостановлена работа двух мобильных пунктов вакцинации

В Ростове приостановили работу двух мобильных пунктов вакцинации Фото: "КП" Архив

В донской столице была приостановлена работа двух мобильных пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Такое решение было принято городским управлением здравоохранения.

- С 12.03.2021 работа мобильных пунктов вакцинации в ТРЦ «Сокол» и в Универмаге «Солнышко» временно приостановлена, - говорится в тексте сообщения.

В Горздраве посоветовали горожанам обращаться по телефонам лечебных учреждений, которые осуществляли вакцинацию в указанных торговых объектах. Там можно будет получить всю дополнительную информацию или же записаться на прививку непосредственно в медучреждении.

Пункты сейчас ожидают поставку вакцины в свой адрес и в ближайшее время возобновят свою работу.

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Сделать прививку там можно в любой день, кроме воскресенья.

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