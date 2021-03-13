В Ростове поймали 77 нарушителей масочного режима

В Ростове прошел рейд по соблюдению масочного режима. Фото: городская администрация

В Ростове прошли очередные рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мониторинговые группы проводили проверки во всех районах города. На соблюдение санитарно-эпидемиологических норм было проинспектировано 936 единиц общественного транспорта.

В ходе проведенной проверки было составлено 77 протоколов об административном правонарушении. Стоит отметить, что 76 из них в отношении пассажиров и лишь один - в отношении водителя.

- Автотранспортные предприятия собственными силами проверили 510 единиц подвижного состава, вынесено 3 дисциплинарных взыскания в отношении водителей, - сообщили в пресс- службе городской администрации.

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Было составлено 73 протокола об административном нарушении.

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