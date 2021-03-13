В Ростовской области от коронавирусной инфекции скончались еще 25 человек

В донском регионе от коронавируса скончались еще 25 человек Фото: "КП" Архив

В донском регионе с каждым днем продолжает расти количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что по данным патолого-анатомического вскрытия за минувшие сутки от опасной болезни скончались еще 25 человек.

- Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин, 51, 59, две по 64 года, 65, 71, две по 73 года, 81 года, и 16 мужчин – 55, 62, 64, 66, двое по 67 лет, 68, 69, 71, 72, двое по 73 года, 75, 78, 82, 83 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что все скончавшиеся имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, общее количество смертей достигло уже 3 307 человек.

Напомним, что в настоящее время еще 156 человек находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи изо дня в день борются за их жизни.

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